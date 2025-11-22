ЗАРЕЖДАНЕ...
|На места утре дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира
Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще е предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. В източната част от страната ще се задържи от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в Източна България ще са между 10° и 15°. Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните. За София минимална около 5°, максимална – около 10°.
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
