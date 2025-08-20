ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|На днешната дата, преди 1108 години, се е състояла една от най-великите битки в българската история
Българите постигат решителна победа – византийската войска е напълно разгромена, а малцина от ромеите оцеляват. Самият Лъв Фока успява да се спаси едва като избягва с кораб. Победата издига България като водеща сила не само на Балканите, но и в цяла Европа, превръщайки я в хегемон на полуострова.
Причините за битката са натрупани още по-рано – напрежение между България и Византия заради търговски спорове, военни демонстрации в Тракия и желанието за обсада на Константинопол от Симеон. След като византийците си осигуряват мир със сарацините на изток, те решават да насочат вниманието си към България. В опита си да намерят съюзници срещу Симеон те се обръщат към сърби, маджари и печенеги, но благодарение на неговата умела дипломация тези планове се провалят.
Що се отнася до числеността на армиите – данните варират. Някои източници говорят за около 15 000 българи срещу 30 000 византийци, докато други твърдят, че и двете армии са били по около 60 000 души. Във всеки случай битката е била с огромен мащаб за своето време.
Тактическото майсторство на Симеон решава изхода. Когато Лъв Фока разтяга прекалено своята бойна линия, царят включва своите резерви и сам влиза в боя, нанасяйки смазващ удар от фланг. Това обрича византийската армия.
Много хронисти оставят свидетелства за последиците от битката – според Лъв Дякон и половин век по-късно на мястото още се виждали купчини кости. Теофан Континуатус пише, че толкова кърваво сражение "не се било виждало от векове“.
Любопитен детайл е, че именно преди Ахелой за първи път в българската армия се извършва водосвет на знамената – традиция, която продължава до падането на България под османска власт, предава БГНЕС.
Историкът проф. Пламен Павлов заключва, че битката е доказателство за величието на България и за това как един образован и далновиден владетел като Симеон може да доведе държавата си до разцвет и сила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, и...
10:42 / 20.08.2025
Туристи: Цените в България са повече от приемливи на фона на инфл...
09:11 / 20.08.2025
Абсурд! Цял блок остана без тераси след прекъснато саниране
08:41 / 20.08.2025
Нов воден инцидент в Несебър, този път сериозно пострада Георги Б...
08:29 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души, е пазен чрез връзки в съдебната систем...
08:36 / 20.08.2025
Майката на детето, което загина в Несебър: Стана за стотна от сек...
08:17 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS