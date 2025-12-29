ЗАРЕЖДАНЕ...
|На Коледа почина уважаван преподавател
"Проф. Паницидис беше изключителен човек и учител със силно свободолюбив дух и много показателни сърдечни и добронамерени отношения с колегите. Той е роден на 3 декември 1953 г. и преподаваше в специалност "Философия“ от 1978 г.
Неговите изследователски интереси бяха в областта на социалната философия, история на философията, неомарксизма, философската антропология. А след издаването на неговата книга "Поетика на желанието“ (2003) това става една от основните му теми в различни интерпретативни полета.
Години наред той преподаваше задължителния курс "Нова философия (19-ти век)“, "Руска философия“, както и "История на марксизма: основни направления“. Имаше продължителен и задълбочен интерес към връзката между философия, литература и история, което обогатяваше и неговото преподаване, и изследователската му дейност. Той имаше специален интерес също така към философията на Фридрих Ницше, Николай Хартман, Вилхелм Дилтай.
Проф. Паницидис е преводач от гръцки - и на философски, и на поетически творби, негови са преводите на "Физиогномика“ и "Атинската полития“ от Аристотел, а също и поезия на Константинос Кавафис.
От години той твореше и в областта на скулптурирането, дървопластиката и дърворезбата, като имаше няколко самостоятелни изложби. В произведенията му се съчетаваха едновременно абстрактните и изчистени форми, както и цветността и материалността на конкретните образи. Философията за него беше не само работа с понятия, но и въплъщение на специфичното за него образно-пластично мислене, както и сериозен обществен ангажимент.
Проф. Паницидис е бил заместник-председател на Българо-канадски център за научни изследвания (2008-2012), както и съосновател и член на редакцията на сп. "Сократ" (2003-2004).
Загубихме не само много важен преподавател и изследовател, но и човек, който беше подкрепа за много други със своята устойчивост и доброта. Той беше с изключително борбен дух, с огромна сила и сдържаност, а същевременно с ведра, приобщаваща и жизнена усмивка.
Поклон пред светлата му памет!", съобщават от СУ.
