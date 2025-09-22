ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:43Коментари (0)308
© NOVA
Започва издирване на икономически неактивните хора. За да бъдат намерени именно тези хора, за които няма данни дали са заети в сивия сектор или са извън трудовия пазар по друга причина, в Русе вече са създали междуведомствен екип. 

Николай Банчев е на 56 години, няма почти никакъв официален трудов стаж. За да се издържа, извършва строителни услуги.“Фаянс, теракот, зидария, външна изолация, вътрешна изолация, гипсокартон, всичко от строителството, самоук съм. Завършил съм 8 клас, но с течение на времето научаваш се, неволята учи", разказва той пред NOVA. 

Не вярва нито на институциите, нито на работодателите.

“Социални помощи не ползвам, с договор не съм бил на работа, защото съм ходил на някакви фирми, искат данните, телефонен номер и ти казват “Ще ви се обадим". Ако чаках това обаждане, досега нямаше как да оцелея", споделя Банчев. Затова и се захванал да помага на хора от селото и съседните населени места. След като 9 месеца бил личен асистент на майка си, но тя починала, Николай се обърнал към Бюрото по труда. 

“Те ми казват, че нямат право да ми плащат нищо, записаха ми имената и ми искаха дипломата. Аз я нямам, изгубих я, откъде да я взема? Нямам нищо, абсолютно нищо, никъде не фигурирам. Аз и да отида да се регистрирам в Бюрото по труда, те както ме водят неграмотен, за тях само отивам да се подписвам, че съм жив", коментира той.

Хора като Николай ще бъдат издирвани от междуведомствен екип с участието на 12 институции. Целта е да се установи кои са, както и какви са причините да не работят и да не търсят работа.

Йоана Терзиева, която е директор на Дирекция "Бюро по труда" Русе, обясни, че първа стъпка е идентификация. “Тъй като ние трябва да достигнем до лицето през данните които са регистрирани в базите, съответно да проверим, да отхвърлим дали то учи, или работи и след това е въпрос на контакт с лицето и въпрос на междуинституционална дейност. Може да е в сивия сектор , може да е представител на уязвима група, което е честа хипотеза", казва тя.

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им.

“Точно това е и задачата на междуинституционалния екип, затова в него влизат и колегите от социално подпомагане - да окажат подкрепа, чисто социална, каквато констатираме, че ще е нужна на съответните лица. Активираме всички мерки, с които разполагаме, така че те да бъдат активно включени в пазара на труда", казва Терзиева.

Макар и обезверен, Николай е готов да се включи в курс за повишаване на квалификацията. “Да, бих отишъл, по този начин го утвърждавам и ще имам някакво предимство, някаква привилегия", смята той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
117 години независима България
00:05 / 22.09.2025
Здравният министър: Смяната на личния лекар два пъти годишно пред...
22:53 / 21.09.2025
Съпругата на Желязков участвала в строеж на луксозен хотел
21:47 / 21.09.2025
Родителите на загиналото в Несебър след падане от парашут дете: В...
20:52 / 21.09.2025
Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януа...
20:27 / 21.09.2025
Историята на българския неврохирург сред най-добрите в света
20:40 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
България постави нов рекорд на Гинес
11:32 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Пловдив отбелязва Деня на Независимостта
Бюджет 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: