ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:20Коментари (0)135
© NOVA
В град Раковски започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра. Идеята е на световноизвестния дизайнер Иван Донев, който живее и работи в Рим. Мащабната културна инициатива е посветена на българската традиция, ръчния труд и приемствеността между поколенията.

Проектът е наречен "От златните ръце на нашите баби и майки" и има за цел да обедини труда на българските жени в една обща инсталация. "Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции и е стояло просто от сантимент, днес да не събира прах, а да го съберем в една красива инсталация като тази голяма българска рокля", обяснява Иван Донев.

Огромната рокля се създава от ръчно плетена на една кука дантела. Използват се карета от различни краища на страната, като някои от тях са на повече от 100 години. Първоначално замисълът е бил инсталацията да бъде изработена от майстори от Калофер, но поради високата стойност и сложността на калоферската дантела, дизайнерът призовава за участие цяла България.

В момента върху роклята са вградени 500 карета, но за финализирането ѝ са необходими още поне 1000. "Може да си представите, че тази рокля носи толкова много енергия, събрана от всеки край на България", допълва дизайнерът.

В напасването и ушиването на елементите върху шлейфа на роклята участват доброволци, ученици и читалища от Раковски, Белозем и Чирпан. Една от доброволките, Лили Работова, отделя по 3-4 часа на ден от свободното си време за проекта.

"Най-трудното е да наредиш каренцата така, че да станат симетрични и красиви. Те са дошли от цяла България, няма две еднакви и да ги поставиш накуп без логика е трудно. Лесното е самото шиене - бод по бод, както бабите са го правили", споделя Работова пред NOVA.

Роклята, която ще се състои от четири части, трябва да бъде завършена до два месеца. Целта на дизайнерите е тя да постигне размерите на площад "България" в Раковски.

"Искаме да го покажем в един светлинно-музикален спектакъл, върху който да насложим различни изкуства и да отдадем трибут на този български занаят", казва Иван Донев.

Уникалната арт инсталация ще бъде представена в центъра на Раковски в края на март под съпровода на симфоничен оркестър. След премиерата роклята ще се превърне в пътуваща експозиция в страната и чужбина.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ключова фигура напуска ръководството на ГЕРБ и парламента
21:33 / 14.02.2026
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петро...
19:05 / 14.02.2026
Черни облаци над България: Жълт и оранжев код за опасно време в н...
18:00 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г....
17:43 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на...
16:42 / 14.02.2026
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал м...
13:27 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за брой
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за брой
09:17 / 13.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Евровизия 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: