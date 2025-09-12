ЗАРЕЖДАНЕ...
НЗОК с отговори на важни въпроси преди първия учебен ден
Общопрактикуващите лекари извършват профилактични прегледи на учениците и предоставят данни за извършени задължителни имунизации за възрастта. Вече е факт дигитализацията на този процес. Информацията за здравословното състояние на детето (ръст, тегло, обиколка на гърдите, наличие на алергии или на заболяване, подлежащо на диспансерно наблюдение) ще бъде достъпна за медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата по служебен път, без да е необходимо да се предоставя на хартиен носител.
Заплаща ли се издаването на е-бележка за извинение на отсъствията на учениците?
Медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис с цените на дейностите, които не се покриват от Здравната каса. За всяка дейност, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.
Може ли е-бележката да се издава със задна дата?
Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.
Заплаща ли се от родителя болничен лист, който му се издава, за да гледа болното си дете?
За оказаната медицинска помощ здравноосигурените лица до 18-годишна възраст не дължат потребителска такса. Родителят не дължи потребителска такса, когато му се издава болничен лист за гледане на болно дете.
Къде и как можете да извадите осигурителна книжка на детето си?
Здравноосигурителната книжка съдържа информация не само за осигуреното лице, но и за общопрактикуващия лекар (ОПЛ), в чиято пациентска листа е включено здравноосигуреното лице, както и за денталните дейности и лекарите по дентална медицина, оказали тази помощ.
НЗОК издава здравноосигурителни книжки и ги разпространява чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК), които са създали организация за предоставянето им на гражданите. При издаване на здравноосигурителна книжка на дете родителят/родителите представят документ за самоличност, данни за детето, а също и акт за раждане. Ако се налага заявлението може да се подаде и от упълномощено лице.
Когато книжката се издава за първи път, тя е безплатна. След получаване на здравноосигурителната книжка тя трябва да се представи на избрания общопрактикуващ лекар, за да може той да я завери. Заявлението за издаване на здравноосигурителна книжка се подава в РЗОК по избор на личен лекар на детето. Адресите и телефоните на РЗОК за връзка с граждани са публикувани на сайта на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика "РЗОК“.
Има ли право личният лекар да извършва преглед на малолетни без присъствието на родител?
Прегледът се осъществява в присъствие на родител. Амбулаторният лист от прегледа на малолетни и непълнолетни лица се подписва от родител, приемен родител или настойник.
