НСИ отчита натрупана инфлация от над 40 процента за последните пет години
Автор: Велизара Ангелова 15:51
©
Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42.1%. Това сочат данните от Националният статистически институт.

През месец януари 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: пипер - с 16.4%, зеле - с 11.8%, домати - с 11.2%, краставици - с 6.0%, зелен лук и праз - с 5.2%, гъби - с 4.4%, замразена риба - с 3.0%, сирене - с 2.8%, ориз - с 2.7%, прясна и охладена риба - с 2.1%, банани - с 1.9%, маргарин - с 1.7%, ракии - с 1.7%, месо от едър рогат добитък - с 1.6%, чай - с 1.5%, вина - с 1.5%, яйца - с 1.4%, брашно - с 1.3%, кафе - с 1.2%, макаронени изделия - с 1.1%, малотрайни колбаси - с 1.1%, месо от домашни птици - с 1.0%, плодови сокове - с 0.8%, пълномаслено прясно мляко - с 0.7%, газирани напитки - с 0.7%, извара - с 0.6%, мляно месо (кайма) - с 0.4%, бял хляб - с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 4.5%, листни зеленчуци - с 3.8%, зрял боб - с 3.4%, зърнени закуски - с 3.2%, зрял лук - с 3.0%, картофи - с 2.3%, леща - с 2.0%, нискомаслено прясно мляко - с 1.9%, цитрусови плодове - с 1.9%, маслини - с 1.9%, мед - с 1.7%, сол - с 1.6%, захар - с 1.2%, хляб "Добруджа“ - с 0.9%, свинско месо - с 0.9%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.9%, ябълки - с 0.8%, трайни колбаси - с 0.7%, зрял чесън - с 0.6%, оцет - с 0.6%, кисели млека - с 0.5%, какаови напитки - с 0.4%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: такса за издаване на личен документ - с 18.9%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - със 7.7%, ветеринарни услуги - с 5.7%, шофьорски курсове - с 4.4%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 3.1%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 3.0%, услуги за развлечения и спорт - с 2.7%, козметични продукти - с 2.4%, перални и сушилни машини - с 2.2%, вестници - с 2.1%, бойлери - с 1.9%, застраховки, свързани с ЛТС - с 1.9%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 1.8%, услуги на ресторанти - с 1.6%, услуги по настаняване - с 1.6%, пелети - с 1.4%, климатици - с 1.4%, продукти за лична хигиена - с 1.3%, съдомиялни машини - с 1.2%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 1.2%, големи готварски уреди - с 1.0%, продукти и препарати за почистване на дома - с 0.9%, дърва за отопление - с 0.7%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.4%, цигари - с 0.4%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: облекло - с 4.3%, международни полети - с 3.9%, обувки - с 3.1%, отоплителни уреди - с 2.2%, централно газоснабдяване - с 1.4%, дизелово гориво - с 1.1%, принадлежности за ЛТС - с 0.9%, моторни смазочни масла - с 0.7%, бензин А100Н - с 0.5%, лаптопи - с 0.5%, бензин А95Н - с 0.3%, въглища - с 0.2%, настолни персонални компютри - с 0.2%, и други.


