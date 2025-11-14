ИЗПРАТИ НОВИНА
НСИ: Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство е 3 680 лв., а разходът е 3 344 лв.
Автор: Десислава Томева 11:47Коментари (0)169
© Фокус
Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. е 3 680 лв. и нараства с 9.8% спрямо същия период на 2024 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.1%), следван от доходите от пенсии (29.4%) и от самостоятелна заетост (7.8%). Спрямо третото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.5 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят, както следва:

– от работна заплата нарастват от 1 830 на 2 137 лв. (с 16.8%);

– от самостоятелна заетост се увеличават от 265 на 287 лв. (с 8.2%);

– от пенсии се увеличават от 1 015 на 1 083 лв. (с 6.6%);

– от социални обезщетения и помощи намаляват от 79 на 59 лв. (с 25.1%).

През третото тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура - 0.6%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. е 3 344 лв. и се увеличава с 6.0% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.6%), следвани от разходите за жилище (15.0%), за данъци и социални осигуровки (14.9%), и за транспорт и съобщения (10.7%).

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0.6 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1.6 процентни пункта, а за здравеопазване намалява с 0.8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

– за храна и безалкохолни напитки нарастват от 881 на 957 лв. (с 8.6%);

– за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 118 на 136 лв. (с 15.0%);

– за облекло и обувки намаляват от 108 на 98 лв. (с 8.9%);

– за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 485 на 501 лв. (с 3.2%);

– за здравеопазване намаляват от 183 на 166 лв. (с 9.5%);

– за транспорт и съобщения нарастват от 349 на 359 лв. (с 3.0%);

– за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 322 на 325 лв. (с 1.0%);

– за данъци и социални осигуровки се увеличават от 420 на 498 лв. (с 18.6%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. се променя в сравнение със същия период на 2024 г., както следва:

Най-голямо е увеличението в потреблението на плодове - от 21.2 на 21.5 килограма.

Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия - от 16.8 на 16.5 кг, на сирене - от 3.0 на 2.7 кг и на зеленчуци - от 24.4 на 24.2 килограма.







