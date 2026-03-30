Заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов свиква извънредно заседание на парламента на 1 април 2026 г. от 10.00 часа.
Точка първа в дневния ред на заседанието е изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на старши комисар Кремена Илиева, заемаща или заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерството на вътрешните работи, относно нови данни за поредните уволнения или премествания от страна на министъра на ръководители в системата на Министерството на вътрешните работи и оказване на натиск по случая с убийствата в бившата хижа "Петрохан“ и откритите още три тела край връх Околчица, както и предоставяне на информация от страна на министъра и старши комисаря във връзка с хода на разследването и предприетите действия от страна на служителите на министерството по случая. Искането за изслушване е внесено на 30 март 2026 г. от Тошко Йорданов и група народни представители.
Втора точка от дневния ред на извънредното заседание е изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски и служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова за мерките за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната, внесено на 30 март 2026 г. от Наталия Киселова и група народни представители.
Извънредното заседание е свикано на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
НС ще заседава извънредно заради "Петрохан"
Още по темата
/
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.