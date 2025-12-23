ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НОИ плаща днес за последен път тази година
– обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство
– обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.
Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите
|Още по темата:
|общо новини по темата: 632
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си на...
10:12 / 23.12.2025
НИМХ издаде предупреждение от първа степен
09:46 / 23.12.2025
Cериозни проблеми с даването на заплати в плик
09:40 / 23.12.2025
Собственик на сладкарница: Много малка част от хората се отказват...
09:21 / 23.12.2025
Меteo Bulgaria: Имаме лоша новина - тъмна Коледа заради снега
08:47 / 23.12.2025
Проф. Кантарджиев с предупреждение: Грипът вече има епидемично ра...
09:33 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS