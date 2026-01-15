ЗАРЕЖДАНЕ...
|НОИ съобщи на каква база ще изчислява новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 337
|предишна страница [ 1/57 ] следващата страница
Коментари (0)

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
