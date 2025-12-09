ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НОИ съобщи базата, на която ще определя новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 631
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Венелин Петков: Функционерите на ДПС се сещат за избирателите си ...
12:56 / 09.12.2025
Училища в Пловдив свикват извънредни родителски срещи по време на...
12:20 / 09.12.2025
Здравни работници готвят протести заради новите проектобюджети
11:28 / 09.12.2025
Легендите Scorpions се завръщат в България с грандиозно юбилейно ...
11:05 / 09.12.2025
Доц. Стефановски: С над 16% са се увеличили ЯМР изследванията
11:07 / 09.12.2025
Ето героите, евакуирали танкера "Кайрос"
11:00 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS