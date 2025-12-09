ИЗПРАТИ НОВИНА
НОИ съобщи базата, на която ще определя новоотпуснатите пенсии
Автор: Десислава Томева 13:37
©
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2025 г. е 1879,58 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2024 г. до 31.10.2025 г. е 1816,74 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.


