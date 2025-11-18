ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НОИ ще плаща днес
"Фокус" припомня, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.
Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите
|Още по темата:
|общо новини по темата: 622
|предишна страница [ 1/104 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
100 лева днес имат покупателна стойност от 60 лева отпреди пет го...
22:27 / 17.11.2025
Нинова избухна, заговори за корупция и милиарди левове
21:18 / 17.11.2025
Извънредно: Драматична ситуация на АМ "Тракия", МВР отбива всички...
21:23 / 17.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
19:59 / 17.11.2025
Аномалия връхлита страната ни тези дни
19:47 / 17.11.2025
Ученичката от Пловдив Елиф Шакир се включи в "Стани богат"
18:50 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS