НОИ с много важна новина за пенсиите
Автор: Десислава Томева 16:34Коментари (0)2329
© Фокус
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2025 г. е 1882,97 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2024 г. до 30.09.2025 г. е 1798,95 лв. Това съобщават от НОИ, цитирани от "Фокус".

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.


