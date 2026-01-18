НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.

© Фалшивият трудов и осигурителен стаж остава една от най-често срещаните форми на измами при пенсиите, показва последен материал на териториалното поделение на НОИ в Русе, публикуван в информационния бюлетин на института.



През последните четири години експертите в Русе са проверили 161 случая на съмнителни пенсии, сочи публикация на "Сега“.



От проверките е установено, че при петима души са подавани фиктивни данни за осигуряване, без реално полагане на труд. Пенсиите им са коригирани, а при други двама пенсионери е отменена цялата пенсия. И в двата случая става въпрос за стаж, положен преди 1 януари 1990 г. в софийска фирма.



Според НОИ това показва, че опитите за представяне на фалшиви стажове преди 1 януари 1997 г. продължават и до днес.



При някои проверки се установяват "рискови“ осигурители, чиито данни за стаж не се зачита. Само в Русе над 300 лица са проверени по този ред през последните пет години.



От 2023 г. се наблюдава и увеличение на гражданските дела за установяване на стаж по съдебен ред. Това също се превръща в механизъм за злоупотреби, когато кандидат-пенсионерите претендират за признаване на трудов или осигурителен стаж при вече прекратени осигурители или за периоди със заличени данни след ревизионни производства.



"При извършените проверки се установява, че дружествата въобще не осъществяват търговска дейност, а лицата не полагат труд“, обясняват от НОИ.



В материала е представен и любопитен случай на измама от цяло семейство – баща, майка и син, "работили“ при един и същи рисков осигурител. Пенсиите им са преизчислени, но след проверка се установява, че осигурителят е фиктивен. Пенсионните разпореждания са отменени и при тримата, като е формиран дълг, който семейството сега трябва да покрие.