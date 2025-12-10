ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НОИ: Издаваме тези удостоверения до 19 декември
Последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 декември, съобщават от НОИ.
Действията за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок до 31 декември 2025 г.
През тази година програмата започна на 28 март. Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са издадени на над 40 хиляди осигурени лица, допълват от осигурителния институт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
13-та заплата изчезва в частния сектор, фирмите избират подаръчни...
11:06 / 10.12.2025
ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала
11:03 / 10.12.2025
Отиде си голям български бизнесмен и ресторантьор
10:32 / 10.12.2025
С близо един лев падна цената на олиото
10:12 / 10.12.2025
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а мн...
09:55 / 10.12.2025
ДБ внасят в парламента промени в закона за НСО: Искат охраната на...
09:39 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS