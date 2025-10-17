ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НИМХ с пълна прогноза за уикенда
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18°. В понеделник в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток-югоизток. На отделни места в котловините и низините сутрин видимостта ще е намалена. Ще се понижат нощните температури, в много райони ще са между минус 1° и 4°, ще има слани; по-високи – до 8°-10° ще са по Черноморието. Максималните ще са предимно между 13° и 18°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НЗОК в режим на разпад: Еднолична власт в институцията?
14:03 / 17.10.2025
Борисов: Ще поканим Пеевски на преговори, но само ако БСП и ИТН с...
13:37 / 17.10.2025
ГЕРБ: Не е време за избори
12:53 / 17.10.2025
Росен Желязков: Не, не е време за избори
12:19 / 17.10.2025
Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВ...
12:18 / 17.10.2025
Мечка с малки мечета бе заснета да се разхожда и в смолянското се...
12:18 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS