НИМХ с песимистична прогноза за уикенда

© През следващото денонощие на много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места ще преръми. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, максималните - между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°.



В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.



По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.



В неделя сутринта ще е почти тихо или със слаб южен вятър. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Около и след обяд вятърът ще се усили. Видимостта ще се подобри, но облачността ще се вплътни.



На отделни места в Западна България са възможни слаби валежи от дъжд. Затоплянето ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните ще остават близки до нулата, там ще има условия за поледици.