НИМХ с лоша прогноза за 7 януари
В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух и там дъждът ще се примесва със сняг. Дневните температури ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°, съобщават от НИМХ.
Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
