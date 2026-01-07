НИМХ  с лоша прогноза за 7 януари

© Днес ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи. Максималните ще са предимно между 10° и 15°.



В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух и там дъждът ще се примесва със сняг. Дневните температури ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°, съобщават от НИМХ.



Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.



По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.