|НИМХ изненада с прогноза за нова порция сняг!
В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В четвъртък ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще е мъгливо.
В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.
В събота ще е почти без валежи, ще има и по-значителни разкъсвания на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Ще бъде топло за първата половина от февруари с минимални температури между 1° и 6° и максимални - между 10° и 15°, по-ниски в западната и централната част от Дунавската равнина, където ще е мъгливо.
В неделя и понеделник от север-североизток ще прониква студен въздух. Под влияние на преминаващ южно от страната средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на много места в страната с валежи от дъжд, които със застудяването в Северна България и високите полета в Западна бързо ще преминат в сняг. Температурите ще се понижат значително, в понеделник ще са почти без денонощен ход, между 0° и 5°.
Във вторник валежите временно ще спират, но ще се задържи предимно облачно. Минималните температури ще се понижат, а дневните – няма да се променят съществено.
