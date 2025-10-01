ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°. В София минималната температура ще е около 5°, максимална - около 8°. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.
В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала, съобщиха от НИМХ.
