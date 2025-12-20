НАП пуска нова услуга

© Националната агенция за приходите (НАП) внедри нова електронна услуга - "Подаване на ТЕСТОВ стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“. Тя е за предприятията, които са задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуери.



Чрез нея тези лица ще могат да подадат тестови файлове, генерирани от софтуерните си решения и да се уверят във валидността на подадената информация.



Услугата е включена в категория "SAF-T“ в Портала за електронни услуги на НАП и е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП).



Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица /ДЗЛ/ - ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП.



Повече информация за утвърдената структура, формат и съдържание на SAF-T и начина за подаването му можете да прочетете тук.