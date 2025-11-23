Мъж взе фатално решение и се самоуби по особено жесток начин

© БГНЕС Илюстративна снимка Мъж от Врачанско се самоуби по особено жесток начин. Това съобщава BulNews.



Смъртоносният инцидент е станал привечер в първия ден от уикенда.



Около 18.30 часа на тел. 112 е получен сигнал за труп на ж.п. линията край врачанското село Крета.



Пристигналият на място разследващ екип от районното управление в Мездра установил, че премазаният труп е на мъж. На този етап не е ясно кога е скочил под влака, тъй като не е бил забелязан от машинистите.



Униформените идентифицирали жертвата като Милчо Петко Йотово от село Крета. Преди да скочи под влака, 65-годишният мъж оставил вкъщи прощално писмо. На този етап не е ясна причината за фаталното решение.



Трупът е извозен в МБАЛ "Христо Ботев“ във Враца за аутопсия.



По случая в полицията в Мездра е образувано досъдебно производство. Работата по изясняването на инцидента продължава.