Мъж се "разходи" по АМ "Тракия"!

© Мъж се е разхождал по пътните платна на магистрала "Тракия" рано тази сутрин. За това съобщиха шофьори в социалните мрежи.



Случката е станала в района на 260-ти километър на аутобана в посока Бургас.



Шофьорите апелират за внимание и бдителност!