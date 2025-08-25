ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж от девинското село Лясково е бил нападнат от мечка с малко мече
Инцидентът е станал тази събота, когато мъжът, който е ловец е бил с две ловни кучета в гората край Лясково, разказа Иванов. "Тръгвайки по пътя го изненадва малко мече, което започва да се катери по дърво. След това излиза мечката. Едно от ловните кучета се хвърля върху мечката и падат под пътя. После мечката се връща и напада човека. Мъжът бранейки се, е хванал мечката за устата и кучето в този момент се е върнало и е захапало едрото животно и тя е продължила да се бори с него. Ловният другар – кучето е спасило мъжа от голямата мечка, която е пазила малкото си“, категоричен е кметът на Девин.
Той уточни, че нападнатият мъж, който е около 45-годишен, има прорезна рана на ръката от зъбите на мечката. Тя е обработена в спешна помощ и не се е наложила хоспитализация.
По думите на Иванов, за съжаление популацията на кафявата мечка се увеличава. "Както аз, така и доста други ловци сме на мнение, че трябва да се направи план за ползване на мечката, защото те започват да нападат животни, пчелни кошери, а в случая дори и хора. За съжаление в Родопите населените места обезлюдяват. Има села с по 30-40 човека и мечките не се притесняват да влизат по дворовете на хората“, каза още кметът на Девин.
