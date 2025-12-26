ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мъж остана три пъти без книжка заради грешка на полевия тест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12Коментари (0)60
©
25-годишният Цветомир Борисов от Монтана за трети пореден път е спрян за проверка на пътя и му се отчита положителен резултат за употреба на наркотични вещества. В два от трите случая лабораторните изследвания доказват, че тестът греши.  Мъжът твърди, че при първото му уличаване униформените го убедили да не дава кръвни проби, което го вкарало в капан. И така години наред, през няколко месеца, младият мъж остава без шофьорска книжка, без право да управлява автомобил и с ограничена възможност да работи и да води нормален живот. 

"Първият път, когато ме спряха, полевият тест се оказа положителен за амфетамини. Бях подлъган да не давам кръвна проба, защото ми казаха, че процедурата е много бавна, експертизата ще се забави и че така за шест месеца - всичко щяло да приключи по-бързо. Съгласих се и реших да не давам кръв, защото не знаех как стоят нещата. Задържаха ме и впоследствие разбрах, че по този начин сам съм се осъдил". Това разказа в "Здравей, България" на Nova потърпевшият Цветомир Борисов.

След това адвокатът му е казал, че не е трябвало да подписва на протокола и че задължително е трябвало да даде кръвна проба, след като не е употребявал амфетамини.

"Първият път бях спрян в Монтана пред сградата на КАТ в града. Полицаите ми казаха, че няма как тестът да е грешен, въпреки че им казах, че не съм употребил дрога. След като отидохме в болницата в Монтана да дам кръвна проба - полицай каза на лекарката, която ми вземаше кръв:

"Може ли да поговоря с него?“. Той и негов колега започнаха да ме разубеждават да не давам кръв. Казваха ми: "По-добре е за теб. Казвам ти го приятелски – не давай кръв. После ще стане много по-зле“.  Аз им се доверих и не дадох кръв", заяви потърпевшият. 

Цветомир допълни, че му било казано, че това била процедурата по закон и че трябва да го задържат, а след 24 часа ще го освободят. "Съгласих се. Останах една година без шофьорска книжка. Осъдиха ме на 4 месеца условно с 3 години изпитателен срок". разказа той. 

Вторият път го спрели в град Берковица за проверка.

"Това беше през ноември. Направиха ми тест и отново излезе положителен. Опитвах се да ги убедя, че не употребявам, но това не ги интересуваше. Казаха, че само кръвната проба ще докаже истината. Дадох кръвна проба и тя излезе отрицателна. Върнаха ми книжката и всичко приключи сравнително бързо", заяви той.

И допълни: "След известно време – през февруари тази година – си взех обратно книжката. През юни ме спряха за проверка в Царево, по-точно в село Синеморец. Там отново се опитах да убедя полицаите и им казах, че имам документи и чисти експертизи, че не употребявам наркотични вещества. След полевия тест ми казаха, че съм положителен за амфетамин. Полицаят ми обясни, че тестът е в срок на годност, разопакова го и ми каза да търкам тампона в устата си, докато посинее. Наскоро ми се обадиха и ми казаха, че кръвната експертиза е чиста, че няма наркотични вещества, и ме попитаха къде да ми изпратят документите за прекратеното производство".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
АПИ с последна информация за опасните пътища в страната
07:26 / 26.12.2025
НИМХ с предупреждение заради ниските температури
07:25 / 26.12.2025
Няма опасност за жителите на село Гелеменово
23:00 / 25.12.2025
Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово
22:39 / 25.12.2025
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
20:55 / 25.12.2025
Пазарджишко село е наводнено
20:40 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мартеници 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: