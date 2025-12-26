ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж остана три пъти без книжка заради грешка на полевия тест
"Първият път, когато ме спряха, полевият тест се оказа положителен за амфетамини. Бях подлъган да не давам кръвна проба, защото ми казаха, че процедурата е много бавна, експертизата ще се забави и че така за шест месеца - всичко щяло да приключи по-бързо. Съгласих се и реших да не давам кръв, защото не знаех как стоят нещата. Задържаха ме и впоследствие разбрах, че по този начин сам съм се осъдил". Това разказа в "Здравей, България" на Nova потърпевшият Цветомир Борисов.
След това адвокатът му е казал, че не е трябвало да подписва на протокола и че задължително е трябвало да даде кръвна проба, след като не е употребявал амфетамини.
"Първият път бях спрян в Монтана пред сградата на КАТ в града. Полицаите ми казаха, че няма как тестът да е грешен, въпреки че им казах, че не съм употребил дрога. След като отидохме в болницата в Монтана да дам кръвна проба - полицай каза на лекарката, която ми вземаше кръв:
"Може ли да поговоря с него?“. Той и негов колега започнаха да ме разубеждават да не давам кръв. Казваха ми: "По-добре е за теб. Казвам ти го приятелски – не давай кръв. После ще стане много по-зле“. Аз им се доверих и не дадох кръв", заяви потърпевшият.
Цветомир допълни, че му било казано, че това била процедурата по закон и че трябва да го задържат, а след 24 часа ще го освободят. "Съгласих се. Останах една година без шофьорска книжка. Осъдиха ме на 4 месеца условно с 3 години изпитателен срок". разказа той.
Вторият път го спрели в град Берковица за проверка.
"Това беше през ноември. Направиха ми тест и отново излезе положителен. Опитвах се да ги убедя, че не употребявам, но това не ги интересуваше. Казаха, че само кръвната проба ще докаже истината. Дадох кръвна проба и тя излезе отрицателна. Върнаха ми книжката и всичко приключи сравнително бързо", заяви той.
И допълни: "След известно време – през февруари тази година – си взех обратно книжката. През юни ме спряха за проверка в Царево, по-точно в село Синеморец. Там отново се опитах да убедя полицаите и им казах, че имам документи и чисти експертизи, че не употребявам наркотични вещества. След полевия тест ми казаха, че съм положителен за амфетамин. Полицаят ми обясни, че тестът е в срок на годност, разопакова го и ми каза да търкам тампона в устата си, докато посинее. Наскоро ми се обадиха и ми казаха, че кръвната експертиза е чиста, че няма наркотични вещества, и ме попитаха къде да ми изпратят документите за прекратеното производство".
