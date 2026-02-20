Муцунски иска среща с Надежда Нейнски

© Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обяви във Facebook, че днес (20 февруари) е провел телефонен разговор с новоназначения служебен министър на външните работи на България Надежда Нейнски.



"Поздравих г-жа Нейнски с назначаването и ѝ пожелах успех в изпълнението на задълженията си. В разговора подчертах, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество. Същевременно инициирах двустранна среща, която да се проведе в скоро време“, пише Муцунски.