Мотористите да внимават! Страшен вятър на АМ "Тракия" 

© "Вятърът от Стара Загора в посока Бургас по АМ "Тракия" е брутален", казва пътуващ по този маршрут и предупреждава всички мотористи да шофират с повишено внимание.



"Фокус" припомня, че НИМХ издаде жълт код за силен вятър в няколко области днес, след които попада и Бургас.



Шофирайте внимателно!