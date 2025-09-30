ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощен циклон носи огромни вълни по нашето море след 48 часа
"Заради очаквания циклон, който ще премине между 2–4 октомври, повечето модели прогнозират силни ветрове по нашето Черноморско крайбрежие. Те ще предизвикат и вълни между 5–7 бала, или около 4–5 метра", съобщава специализираната страница.
