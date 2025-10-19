ЗАРЕЖДАНЕ...
|Моника Василева: За това сме виновни ние като родители
Като методи за справяме с агресията сред децата Василева предложи: извънкласни дейности, безплатен спорт, програми от МОН и повече дискусии с децата относно агресивното поведение.
За влиянието на социалните мрежи
"Много голяма част от родителите предоставяме телефони на децата в твърде ранна детска възраст и не обръщаме внимание на това какво гледат", каза тя и даде за пример видеото с децата, покатерили се на 200-метров кран в София.
"За това сме виновни ние като родители", подчерта Василева.
Исландския модел за решаване на проблемите с агресия при децата
"Този метод беше приложен за първи път през 2017 година в училище в град Стралджа. Оказва се, че за една година моделът работи доста ефективно. Агресията е намаляла - около 40% и има доста по-висока посещаемост в клас. Това е подход за интеграцията и адаптацията на деца с проблемно поведение", обясни тя.
