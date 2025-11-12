ИЗПРАТИ НОВИНА
Моника Василева: Родителите не бива да бъдат превръщани в касички, семействата не са банкомати на държавата!
Автор: Вилислава Ветренска 17:07Коментари (0)144
©
Обществото отново стана свидетел на абсурдно предложение – през летните месеци да се въведе такса за децата, които посещават детските градини. Подобна идея, макар и оправдавана с аргументи за "справедливост“ и "оптимизиране на бюджета“, всъщност е удар срещу българските семейства и е поредният пример за това как държавата търси най-лесния път – вместо да управлява разумно, натоварва родителите. Това се казва в позиция на Моника Василева от женската организация на ВМРО.

Публикуваме останалата част без редакторска намеса:

ВМРО категорично се противопоставя на всякакви опити за връщане на таксите в детските градини и ясли, включително под формата на "временни“ или "сезонни“ плащания. Безплатният достъп до ранно детско образование е едно от малкото правилни решения, взети в последните години, и не трябва да бъде жертван заради краткосрочни бюджетни съображения. Тази мярка има не просто социално, но и стратегическо значение – тя подпомага родителите, облекчава семейните бюджети и стимулира раждаемостта в страна, която се намира в тежка демографска криза.

Предложението за заплащане на такси в детските градини през лятото е несправедливо и непоследователно. Държавата не може да обявява, че подкрепя семействата, а после да ги наказва за това, че децата им посещават детска градина. Много родители нямат възможност за дълга отпуска през летните месеца или т.нар. "период на неучебно време“.

За тях детската градина не е лукс, а необходимост, която им позволява да работят и да се грижат за семейството си.

По този начин отново група от хора ще бъдат привилегировани да не плащат, като попаднат под социалния критерий. А работещите и плащащи данъци родители ще носим на гърба си и тези, които смятат, че всичко им е дадено даром. И не говоря за родителите с нисък доход, а за тези, които живеят и се издържат от социални помощи, обяснява Василева.

Въвеждането на такси именно в летния период ще удари най-силно работещите семейства – онези, които не търсят социални помощи, а сами осигуряват прехраната си. Това е нечестен подход, който подкопава доверието в социалната политика, категорична е Василева.

Вместо да се обсъждат нови плащания, е време държавата и общините да се фокусират върху подобряване на качеството на детските заведения, осигуряване на достатъчно персонал и модерни условия. ВМРО настоява за национална програма за поддръжка и модернизация на детските градини и ясли, с ясен ангажимент от държавата – не само финансов, но и морален. Семействата трябва да бъдат окуражавани, а не обременявани.

България не може да си позволи политики, които обезкуражават родителството. В условията на демографска катастрофа всяко решение трябва да бъде насочено към подкрепа на семейството и детето. Таксите за градините – дори временни – са крачка назад. Те не решават нито един финансов проблем, но изпращат опасен сигнал: че държавата не гледа на децата като на национален приоритет, смята Моника Василева.

Семейството не е разход, а инвестиция. Безплатните детски градини са част от борбата за бъдещето на България. ВМРО ще се противопостави на всяко решение, което превръща родителите в касички за бюджетни дефицити, допълва тя.







