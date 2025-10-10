ИЗПРАТИ НОВИНА
Много слънчеви часове в петък
Автор: ИА Фокус 08:00
©
Днес облачността над страната ще е променлива, на места намаляваща по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над западната половина от страната, но само на отделни места в планинските райони ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 17°, сочи прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.







