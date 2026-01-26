ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много сериозни предупреждения за днес
Ще бъде облачно днес. Ще има валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с максимални температури между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета, в София 6°-7°.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.
