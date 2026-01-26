ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много сериозни предупреждения за днес
Автор: Елиза Дечева 08:21Коментари (0)150
©
НИМХ издаде предупреждение за значителни валежи в 6 области от страната. Предупреждение от оранжев код е в сила за областите: Смолян и Кърджали, а от жълт код – за областите Благоевград, Пловдив, Пазарджик и Хасково. В 4 области - Видин, Враца, Монтана и Плевен е в сила предупреждение от жълт код за поледици.

Ще бъде облачно днес. Ще има валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с максимални температури между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета, в София 6°-7°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 334
25.01.2026 Сноубордистка пострада при Седемте рилски езера, вдигнаха медицинския хеликоптер
24.01.2026 Неприятно време ни очаква днес
23.01.2026 Синдикатите: Под 13 градуса не би трябвало да се работи
23.01.2026 МВнР предупреди хиляди български граждани
23.01.2026 Проф. Рачев: Ще млати сняг
23.01.2026 Край на студа
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Очаква се президентът Йотова да започне процедурата по избор на с...
07:57 / 26.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме с левове
08:05 / 26.01.2026
Блокади по западната ни граница
08:04 / 26.01.2026
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:32 / 25.01.2026
МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинал...
19:18 / 25.01.2026
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
19:06 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ремонтират Природонаучния музей
Световна черна хроника
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Арктически студ връхлита САЩ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: