Много добра новина за по-младите пенсионери
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:51
©
Младите пенсионери на възраст под 50 години взимат най-високи пенсии, показват данни на НОИ. А най-ниски пенсии взимат хората на възраст над 95 години. Това показва, че заради формулата за ежегодно индексиране старите пенсии постепенно изостават от новите.

През 2024 г. с най-високи средни размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са пенсионерите на възраст между 45 и 49 години и между 40 и 44 години, съответно с 1982 лв. и с 1882 лв. В тези възрастови групи попадат само 466 пенсионери.

На следващите места по средни размери на пенсиите са пенсионерите на възраст между 50 и 54 години, които взимат средно по 1674 лв., и между 55 и 59 години с 1663 лв. Броят на хората, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст в тези две възрастови групи са 26 717 човека или 1,9% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст (общо 1,4 млн. човека). Това са предимно хора, работили в условията на първа или втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст. Тук влизат и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други, ползващи специален режим на ранно пенсиониране.

Най-многобройната група пенсионери, а именно групата на 70-74-годишните (25,4% от общия брой) е със среден основен месечен размер на пенсията от 884 лв., показват данните на НОИ за 2024 г. С най-ниски средни основни размери на пенсиите са хората на възраст над 95 години (733,98 лв.) и във възрастовите групи на 90-94-годишните (762,49 лв.) и 85-89-годишните (801,69 лв.). Тези три групи имат дял от 9,9% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст.

Най-възрастните пенсионери получават сравнително по-ниски пенсии, което е показателно за изоставането на размерите на пенсиите с отдалечаване във времето от момента на отпускането им. Причината за това е използването на “швейцарското правило" за ежегодно индексиране на пенсиите - с 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от увеличението на средния осигурителен доход за предходната година.

В добрите за икономиката на страната година инфлацията е значително по-малка от увеличението на заплатите. Затова използването на “швейцарското правило" води до изоставане на пенсиите от текущите заплати в страната. А размерът на новите пенсии се определя на база средния осигурителен доход в момента на отпускането им. Така новите пенсии са в по-голям размер от старите. Но с течение на годините отпуснатите вече пенсии изостават от нивото на доходите в страната и финансовото състояние на пенсионерите се влошава.

По отношение на разпределение на пенсиите не само по възраст, а и по пол, мъжете, попадащи във възрастовата група между 45 и 49 години и между 40 и 44 години, са с най-висок среден размер на пенсията за стаж и възраст, съответно 2025 лв. и 1882 лв. При жените със значително по-висок от средния размер пенсия за всички дами, са тези в групите на 50-54-годишните (със средно 1612 лв.) и 55-59 годишните (1393 лв.). Най-нисък размер на пенсията за стаж и възраст както за мъжете, така и за жените взимат най-възрастните, или над 95-годишните - средно 1037 лв. за мъжете и 611 лв. за жените, пише "Труд".







