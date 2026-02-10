ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Младежът от Смолян излъгал, че е жертва на побой, за да скрие алкохолен запой
Първоначално момчето е обяснило на полицаите, че е бито от двама души на улицата. По-късно обаче, полицаите, които са прегледали записите от близките камери, не са видели такива нападатели. Те са се обадили на Росен Кубински и са го информирали за това.
"На записа не се виждат други хора освен децата, които са от нашия център. Едно от децата след употреба на алкохол е паднало, наранило се е в областта на брадата, потекло му е кръв, след което е решило, заедно с другите деца, да измислят версията, че са били нападнати и бити от непознати младежи с маски", разказа Кубински.
"Детето, което е настанено в болница, си призна пред мен и пред полицаите. В болницата продължава да лъже, че са били бити, но нападение над детето е нямало", каза още психологът.
Росен Кубински каза още, че алкохолът, който детето е пило, е купен от местен магазин от възрастен, който е установен от полицията.
"Единствено нараненото дете от групата е пило и е с 0,8 промила алкохол в кръвта".
По случая все още се води досъдебно производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВР с коментар за четирите джипа, които са се движили край хижа "...
19:19 / 10.02.2026
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса зар...
20:11 / 10.02.2026
Йово Николов за "Петрохан": Това се нарича повторна виктимизация,...
17:33 / 10.02.2026
Проучване на Plovdiv24.bg: Проект на Радев изпреварва ГЕРБ при из...
17:15 / 10.02.2026
16-годишен от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фр...
16:50 / 10.02.2026
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 ...
17:05 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS