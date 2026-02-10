ИЗПРАТИ НОВИНА
Младежът от Смолян излъгал, че е жертва на побой, за да скрие алкохолен запой
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:07Коментари (0)640
© БТА
Момче на 16 години от Смолян е прието в болница след като е пило алкохол и е паднало след това. Има леки наранявания от охлузване при падането и е в добро общо състояние. Това съобщи за БНР Росен Кубински, психолог от центъра за настаняване, в който живее момчето. По думите му, то не за първи път има такова поведение.

Първоначално момчето е обяснило на полицаите, че е бито от двама души на улицата. По-късно обаче, полицаите, които са прегледали записите от близките камери, не са видели такива нападатели. Те са се обадили на Росен Кубински и са го информирали за това.

"На записа не се виждат други хора освен децата, които са от нашия център. Едно от децата след употреба на алкохол е паднало, наранило се е в областта на брадата, потекло му е кръв, след което  е решило, заедно с другите деца, да измислят версията, че са били нападнати и бити от непознати младежи с маски", разказа Кубински.

"Детето, което е настанено в болница, си призна пред мен и пред полицаите. В болницата продължава да лъже, че са били бити, но нападение над детето е нямало", каза още психологът.

Росен Кубински каза още, че алкохолът, който детето е пило, е купен от местен магазин от възрастен, който е установен от полицията.

"Единствено нараненото дете от групата е пило и е с 0,8 промила алкохол в кръвта".

