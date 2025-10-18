ИЗПРАТИ НОВИНА
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:18
© bTV
Млади лекари отново излязоха на протест пред Министерството на здравеопазването – този път с ковчег като символ на "умиращата здравна система“. Недоволните медици настояват за по-добро заплащане, промени в правилата за специализация и повече уважение към труда им.

Доктор Белослава Томова и доктор Даниел Кипров, които участваха в протеста, разказаха как изглежда ежедневието им – между болници, дълги смени и ниски заплати.

"Работя на три места, почти без почивка. Основната ми заплата е около 2000 лева, което е от добрите случаи“, сподели д-р Томова.

"Има колеги, които специализират без никакво възнаграждение. Законът им позволява да работят за нула лева, за да се зачислят. Аз се отказах от мечтата си, за да си плащам сметките“, добави д-р Кипров.

Младите лекари споделиха, че някои от тях са принудени да работят по 10-12 часа на ден, включително и през уикендите, за да покрият основните си разходи.

"Дори се е налагало да замествам колеги, защото ние нямаме право на отпуск и ако някой се разболее, друг трябва да покрие липсата му“, каза още д-р Кипров.

Според протестиращите властите не осъзнават дълбочината на кризата в системата.

"Проблемът не е само наш. Липсват лекари, сестри, акушерки, рехабилитатори. Всички страдаме от едни и същи условия. Просто не искат да ни чуят. Освен това проблемът не е само на национално ниво, той е в целият свят. Има глобален недостиг на медицински специалисти“, коментира д-р Томова.

Лекарите настояват за по-прозрачни правила за специализация, край на практиките с неплатен труд и увеличаване на базовите възнаграждения в сектора.

Д-р Кипров заяви, че някои от колегите му са получили директни заплахи от ръководствата на болници и затова не са дошли на протестите.

"Има специализанти, на които директори на големи болници казват да не ходят на протестите, защото утре може да се събудят без работа. Това е реалността“, разкри добави младият лекар.

Български лекар от Германия: Тук системата е екип, не разделение

В разговора се включи и д-р Маргарита Видева, специализант по анестезиология в Германия. Тя направи паралел между условията в България и Германия:

"При нас всички сме екип – няма делене на млади и стари. Работя по 230-260 часа месечно и стартовата заплата е 3500 евро чисто. Властите ни чуха, когато протестирахме. Имаше стачки, подкрепени от профсъюзите, и резултатът беше увеличение на заплатите и бонуси“, добави д-р Видева пред bTV.

Младите лекари заявиха, че няма да се откажат от протестите, докато не видят реална промяна.

"Ще продължим да излизаме на улицата, докато вярваме, че можем да променим нещо. Защото и ние един ден може да бъдем пациенти и е важно каква грижа ще получаваме освен как ние ще работим и в какви условия“, казаха младите медици.

Символичният ковчег, поставен пред здравното министерство, остана като послание за нуждата от спешна "реанимация“ на здравната система, която според младите лекари вече е в критично състояние.


