15-годишно момче е транспортирано в неврохирургията на "Пирогов" след тежък инцидент по време на състезание по борба. Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го прехвърля през гръб и при падането 15-годишният състезател пада върху главата си и чупи своята шия.

В университетската спешна болница той пристига с тежка травма на шийните прешлени, съобщиха от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. За да го оперират, по спешност идват началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Те провеждат високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в невро реанимацията на "Пирогов", в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно.