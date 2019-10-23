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|Ìèòüî Êðèêà ïðåïîäàâà ìàòåìàòèêà è ôèçèêà
Îò äåñåò ãîäèíè òîé æèâåå â Àíãëèÿ, òàì å ñâèë ãíåçäî ñ ïîëîâèíêàòà ñè Êàìåëèÿ, ñ êîÿòî âñå îùå íÿìàò áðàê è äåöà, íî äâàìàòà ðàáîòÿò óñèëåíî è ïî äâàòà âúïðîñà.
"Õîðàòà äà íå ìèñëÿò, ÷å êàòî ïóøà ñêúïè êóáèíñêè ïóðè è ïèÿ ìàðêîâ ðîì è óèñêè, ñúì öúôíàë è âúðçàë. Ñúâñåì îáèêíîâåí ÷îâåê ñúì, êîéòî áà÷êà íà 100 ìåñòà“, êàçâà Êðèêà.
Òîé íå ùàäè óñèëèÿ è âðåìå, çà äà èçêàðà íåîáõîäèìèòå çà êâàðòèðà, ïðåõðàíà è íîðìàëåí æèâîò â Ëîíäîí è ïúòóâàíèÿ ñðåäñòâà. Êðèêà ïðåïîäàâà ôèçè÷åñêî íà ïî-ìàëêèòå ó÷åíèöè, à õèìèÿ, ôèçèêà, áèîëîãèÿ è ìàòåìàòèêà íà äåöàòà îò 7-è äî 10-è êëàñ.
Çà êúñìåò Êðèêà ñè íàìåðèë êâàðòèðà ñúâñåì áëèçêî äî ó÷èëèùåòî, êúäåòî ïðåïîäàâà. Èìà ñîáñòâåíà ôèòíåñ çàëà â øêîëîòî çà òðåíèðîâêè. Òîé ñïîäåëÿ, ÷å îò ñóòðèí ðàíî äî êúñíî ïðåç äåíÿ å â ó÷èëèùåòî. Çàåäíî ñ ðúêîâîäñòâîòî íà øêîëîòî Õîäæåâ å íàòîâàðåí äà ñëåäè è çà ðåäà è äèñöèïëèíàòà íà ïîäðàñòâàùèòå.
Â ó÷èòåëñòâàíåòî íà Ìèòüî Êðèêà íÿìà íèùî ñëó÷àéíî, òúé êàòî å îò ïðåïîäàâàòåëñêî ñåìåéñòâî. Ìàéêà ìó å ó÷èòåë ïî áèîëîãèÿ è õèìèÿ ïî âðåìå íà ïðåñòîÿ èì â Àíãîëà, à äÿäî ìó ïî ìóçèêà â ðîäíèÿ Êàçàíëúê.
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Ìóñòàôà Êàðàäàéú: Áúëãàðèÿ íå ìîæå áåç ÄÏÑ
11:58 / 23.10.2019
Âèæòå ïðåçèäåíòà è Äåñèñëàâà Ðàäåâà íà èíòðîíèçàöèÿòà íà íîâèÿ ÿï...
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Ìåñòèì ñòðåëêèòå ñ ÷àñ íàçàä, íÿìà äà å çà ïîñëåäíî!
07:13 / 21.10.2019
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10:47 / 21.10.2019
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