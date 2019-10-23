Ìèòüî Êðèêà ïðåïîäàâà ìàòåìàòèêà è ôèçèêà

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Àâòîð: Åêèï Plovdiv24.bg 12:38 / 23.10.2019Êîìåíòàðè (2)605
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"Ó÷èòåë ñúì â êàòîëè÷åñêî ó÷èëèùå â Ëîíäîí îò 8 ãîäèíè âå÷å. Ïúðâîíà÷àëíî çàïî÷íàõ êàòî ó÷èòåë ïî ôèçè÷åñêî çà òðè ìåñåöà íà äîáðîâîëíè íà÷àëà. Îò ðúêîâîäñòâîòî ìå õàðåñàõà è àç îñòàíàõ çà ïîñòîÿííî. Ñëåä òîâà èçêàðàõ êóðñîâå è âå÷å ïðåïîäàâàì ìàòåìàòèêà, ôèçèêà è äðóãè íåùà“, ñïîäåëÿ ïðåä "Áúëãàðèÿ Äíåñ“ Äèìèòúð Õîäæåâ. 

Îò äåñåò ãîäèíè òîé æèâåå â Àíãëèÿ, òàì å ñâèë ãíåçäî ñ ïîëîâèíêàòà ñè Êàìåëèÿ, ñ êîÿòî âñå îùå íÿìàò áðàê è äåöà, íî äâàìàòà ðàáîòÿò óñèëåíî è ïî äâàòà âúïðîñà. 

"Õîðàòà äà íå ìèñëÿò, ÷å êàòî ïóøà ñêúïè êóáèíñêè ïóðè è ïèÿ ìàðêîâ ðîì è óèñêè, ñúì öúôíàë è âúðçàë. Ñúâñåì îáèêíîâåí ÷îâåê ñúì, êîéòî áà÷êà íà 100 ìåñòà“, êàçâà Êðèêà.

Òîé íå ùàäè óñèëèÿ è âðåìå, çà äà èçêàðà íåîáõîäèìèòå çà êâàðòèðà, ïðåõðàíà è íîðìàëåí æèâîò â Ëîíäîí è ïúòóâàíèÿ ñðåäñòâà. Êðèêà ïðåïîäàâà ôèçè÷åñêî íà ïî-ìàëêèòå ó÷åíèöè, à õèìèÿ, ôèçèêà, áèîëîãèÿ è ìàòåìàòèêà íà äåöàòà îò 7-è äî 10-è êëàñ. 

Çà êúñìåò Êðèêà ñè íàìåðèë êâàðòèðà ñúâñåì áëèçêî äî ó÷èëèùåòî, êúäåòî ïðåïîäàâà. Èìà ñîáñòâåíà ôèòíåñ çàëà â øêîëîòî çà òðåíèðîâêè. Òîé ñïîäåëÿ, ÷å îò ñóòðèí ðàíî äî êúñíî ïðåç äåíÿ å â ó÷èëèùåòî. Çàåäíî ñ ðúêîâîäñòâîòî íà øêîëîòî Õîäæåâ å íàòîâàðåí äà ñëåäè è çà ðåäà è äèñöèïëèíàòà íà ïîäðàñòâàùèòå.

Â ó÷èòåëñòâàíåòî íà Ìèòüî Êðèêà íÿìà íèùî ñëó÷àéíî, òúé êàòî å îò ïðåïîäàâàòåëñêî ñåìåéñòâî. Ìàéêà ìó å ó÷èòåë ïî áèîëîãèÿ è õèìèÿ ïî âðåìå íà ïðåñòîÿ èì â Àíãîëà, à äÿäî ìó ïî ìóçèêà â ðîäíèÿ Êàçàíëúê.







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