|Митрополит Киприан отслужи литургия в Република Южна Африка
"Духовна радост е за мен, две години след освещаването на този храм, отново да бъдем заедно съединени в светата Евхаристия, всички ние, духовниците от Българската, Александрийската и Сръбската патриаршии. Благодаря на архиепископа на Претория и Йоханесбург Дамаскин, на посолството ни в Република Южна Африка и на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия за тази възможност! Всесърдечни благодарности за поканата на енорийския ви свещеник отец Йонко Веселинов, който така усърдно се грижи за поверената му общност. Бъдете здрави и изобилно благословени“, каза в словото си към миряните архиереят.
Всички гости бяха поздравени от децата от местното Българско неделно училище "Слънчо“, в което се обучават над 30 ученици. Ден по-рано в храм "Св. Йоан Рилски“ митрополит Киприан извърши светото тайнство венчание и проведе среща с архиепископа на Претория и Йоханесбург Дамаскин. В българската делегация участва още протодякон Димитър Куманов от Старозагорска епархия.
Припомняме, че храм "Св. Йоан Рилски“ в Мидранд, Йоханесбург беше осветен от митрополит Киприан през 2023 година. На събитието присъства и президентът на България Румен Радев. Първата копка и полагането на основния камък на църквата е през 2016 година, а основният градеж започва в началото на март 2021 година.
