Митрофанова: Oколо 6 хиляди души в България не получават пенсии от Русия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:43
©
Пенсионерите в България скоро отново ще могат да получават руските си пенсии. Това съобщи в интервю за ТАСС посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова.

"В момента активно се занимаваме с въпросите, свързани с пенсиите на нашите пенсионери — това са около 6 хиляди души, които от януари тази година не получават пенсии от Русия. Това е пълно безобразие, фактически игнориране на човешките права. Стремим се проблемът да бъде решен в най-скоро време“, заяви Митрофанова.

Дипломатът отбеляза, че проблемите са възникнали заради санкциите, въведени срещу руските банки.

"В началото проблемът беше в нашия пенсионен фонд, защото банките, с които той работеше, попаднаха под санкции. Сега вече е намерена банка, която може да работи с тези средства. Сега българският пенсионен фонд трябва да получи разрешение от Централната банка на България, за да работи с нея. В крайна сметка българският пенсионен фонд трябва да изпрати писмо до нашия пенсионен фонд, че е готов да получава тези пари по съответната сметка. Намираме се, така да се каже, на последната права. Смятам, че има шансове в най-скоро време успешно да бъдат преодолени оставащите пречки“, разказа Митрофанова.

 

 








Да се върнат в Русия като си ги искат. Баш ти ще ми говориш за нарушаване на човешки права.
Статистика: