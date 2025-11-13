ЗАРЕЖДАНЕ...
Митрофанова: Oколо 6 хиляди души в България не получават пенсии от Русия
"В момента активно се занимаваме с въпросите, свързани с пенсиите на нашите пенсионери — това са около 6 хиляди души, които от януари тази година не получават пенсии от Русия. Това е пълно безобразие, фактически игнориране на човешките права. Стремим се проблемът да бъде решен в най-скоро време“, заяви Митрофанова.
Дипломатът отбеляза, че проблемите са възникнали заради санкциите, въведени срещу руските банки.
"В началото проблемът беше в нашия пенсионен фонд, защото банките, с които той работеше, попаднаха под санкции. Сега вече е намерена банка, която може да работи с тези средства. Сега българският пенсионен фонд трябва да получи разрешение от Централната банка на България, за да работи с нея. В крайна сметка българският пенсионен фонд трябва да изпрати писмо до нашия пенсионен фонд, че е готов да получава тези пари по съответната сметка. Намираме се, така да се каже, на последната права. Смятам, че има шансове в най-скоро време успешно да бъдат преодолени оставащите пречки“, разказа Митрофанова.
