|Митов с писмо до ЕК за връщането на афганистански граждани
Писмото е инициатива на министъра на убежището и миграцията на Белгия и е подкрепено от 20 държави членки на ЕС и Шенгенското пространство.
В текста се подчертава, че невъзможността да се осъществява връщане, доброволно или принудително, на тези граждани, подкопава общественото доверие и се отразява негативно на колективната сигурност.
Министрите, подписали писмото, призовават ЕК да даде на този въпрос необходимия политически приоритет и да търси дипломатически и прагматични решения. Фронтекс следва да получи по-голяма роля в осъществяването на доброволни връщания и реинтеграция. Министрите настояват за по-тясно сътрудничество между ЕК, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки за провеждането на мисия на административно ниво в Афганистан.
