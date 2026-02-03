ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
"Кои са мъртвите? (дават се имена с инициали на презиме и без контекст)
Какво се е случвало в хижата и защо властите го наричат секта?
Информацията за педофилска мрежа е подадена като въпрос от репортер на бнр, а отговорът е за "съпричастност на пълнолетни и непълнолетни към дейността", но без да е ясно каква е извършваната дейност и каква е съпричастността.
Кой или кои са издирвани?
Какво се знае за начина, по който е причинена смъртта на откритите трима мъже?
Какво е станало със сигнала, по който е обявено, че прокуратурата е работила, свързан с меморандум с мосв, подписан между рейнджърите и тогавашния министър Борислав Сандов (2022г.).
Знаело ли е мвр, а и други служби, че въоръжени хора "пазят гората"?", пише тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност...
15:29 / 03.02.2026
Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
14:04 / 03.02.2026
НИМХ обяви прогнозата за утре! 7 области са предупредени
15:27 / 03.02.2026
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS