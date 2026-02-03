ИЗПРАТИ НОВИНА
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
Автор: Георги Кирилов 17:13
Днешното изявление на МВР и прокуратурата, свързано с тройното убийство около бившата хижа "Петрохан", още повече обърква. Това написа във Фейсбук журналистът Миролюба Бенатова.

"Кои са мъртвите? (дават се имена с инициали на презиме и без контекст)

Какво се е случвало в хижата и защо властите го наричат секта?

Информацията за педофилска мрежа е подадена като въпрос от репортер на бнр, а отговорът е за "съпричастност на пълнолетни и непълнолетни към дейността", но без да е ясно каква е извършваната дейност и каква е съпричастността.

Кой или кои са издирвани?

Какво се знае за начина, по който е причинена смъртта на откритите трима мъже?

Какво е станало със сигнала, по който е обявено, че прокуратурата е работила, свързан с меморандум с мосв, подписан между рейнджърите и тогавашния министър Борислав Сандов (2022г.).

Знаело ли е мвр, а и други служби, че въоръжени хора "пазят гората"?", пише тя.


Още по темата: общо новини по темата: 12
03.02.2026 Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02.2026 Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички, убитите бяха проблемни хора
03.02.2026 Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни
03.02.2026 Пловдивски адвокат за убитите в хижата: Такива неща съм гледал само в холивудски филми
03.02.2026 Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
03.02.2026 Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
Още новини от Национални новини:
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност...
15:29 / 03.02.2026
Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
14:04 / 03.02.2026
НИМХ обяви прогнозата за утре! 7 области са предупредени 
15:27 / 03.02.2026
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026

