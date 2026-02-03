Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква

© Днешното изявление на МВР и прокуратурата, свързано с тройното убийство около бившата хижа "Петрохан", още повече обърква. Това написа във Фейсбук журналистът Миролюба Бенатова.



"Кои са мъртвите? (дават се имена с инициали на презиме и без контекст)



Какво се е случвало в хижата и защо властите го наричат секта?



Информацията за педофилска мрежа е подадена като въпрос от репортер на бнр, а отговорът е за "съпричастност на пълнолетни и непълнолетни към дейността", но без да е ясно каква е извършваната дейност и каква е съпричастността.



Кой или кои са издирвани?



Какво се знае за начина, по който е причинена смъртта на откритите трима мъже?



Какво е станало със сигнала, по който е обявено, че прокуратурата е работила, свързан с меморандум с мосв, подписан между рейнджърите и тогавашния министър Борислав Сандов (2022г.).



Знаело ли е мвр, а и други служби, че въоръжени хора "пазят гората"?", пише тя.