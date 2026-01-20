ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мирчев към Борисов: С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията!
"Ще ви кажа: позицията ни за Гренландия от днес, с която настояваме за достойно поведение на Европейския съвет на 22 януари и призоваваме правителството да заеме отговорна позиция, като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Ясно е защо: смятаме, че само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност и спрямо нас самите", написа Мирчев и допълни:
"Борисов обаче, който се ската да отговори каквото и да било във връзка със слизането на Радев на терена, за да не коментира по никакъв начин как и дали Радев се самоопределя по линията Изток–Запад, прати по темата Сачева да обяснява нещо за природните закони и физическата реалност, е решил днес да троли по нас. Така е, защото му показваме нагледно колко е наведен и колко снишаването по Тодор-Живковски заплашва сигурността ни".
Депутатът заяви, че скатаване не поставя България в сърцето на Европа.
"А той видиш ли вече ни бил завел там.С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията, размятвайки някакви цитати, които са му подбрали. Няма адекватна позиция нито по вътрешната, нито по външната политика, защото го е страх да не стъпи на някоя мина – да не се хареса достатъчно на Румен Радев и да не ядоса Тръмп. Така е оцелявал: с хитрини и страх. Нищо друго не знае", заключи той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни пром...
18:52 / 20.01.2026
Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
18:17 / 20.01.2026
Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат!
17:29 / 20.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!...
16:14 / 20.01.2026
Отвориха най-новия път за Гърция - само за автомобили до 3.5 тона...
15:02 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS