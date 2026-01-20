ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мирчев към Борисов: С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията!
Автор: Марияна Стойчева 17:51Коментари (0)1043
© Булфото
Какво раздразни толкова Борисов, че от ПП–ДБ искаме силна България в силна Европа – с позиции, които я поставят в сърцевината на съюза, а не в глуха линия? Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в отговор на изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано. 

"Ще ви кажа: позицията ни за Гренландия от днес, с която настояваме за достойно поведение на Европейския съвет на 22 януари и призоваваме правителството да заеме отговорна позиция, като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Ясно е защо: смятаме, че само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност и спрямо нас самите", написа Мирчев и допълни: 

"Борисов обаче, който се ската да отговори каквото и да било във връзка със слизането на Радев на терена, за да не коментира по никакъв начин как и дали Радев се самоопределя по линията Изток–Запад, прати по темата Сачева да обяснява нещо за природните закони и физическата реалност, е решил днес да троли по нас. Така е, защото му показваме нагледно колко е наведен и колко снишаването по Тодор-Живковски заплашва сигурността ни". 

Депутатът заяви, че скатаване не поставя България в сърцето на Европа.

"А той видиш ли вече ни бил завел там.С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията, размятвайки някакви цитати, които са му подбрали. Няма адекватна позиция нито по вътрешната, нито по външната политика, защото го е страх да не стъпи на някоя мина – да не се хареса достатъчно на Румен Радев и да не ядоса Тръмп. Така е оцелявал: с хитрини и страх. Нищо друго не знае", заключи той.


Още по темата: общо новини по темата: 29
20.01.2026 Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
20.01.2026 Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат! 
20.01.2026 Асен Василев: Излизането на Радев на политическия терен дава възможност на българите да изберат в каква страна искат да живеят
20.01.2026 КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
20.01.2026 Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще оставим той да се бори с
реалността
20.01.2026 Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са го правили, единият е в затвора
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни пром...
18:52 / 20.01.2026
Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
18:17 / 20.01.2026
Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат! 
17:29 / 20.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!...
16:14 / 20.01.2026
Отвориха най-новия път за Гърция - само за автомобили до 3.5 тона...
15:02 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Президентска партия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: