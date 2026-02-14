Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно

© Това ще бъде най-гнусната, най-калната кампания в новата ни история. Защото змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - и Борисов, и Пеевски ще хапят много силно. Очаквам саботажи на всички нива към служебния кабинет и много кална предизборна кампания. Ние ще дадем жертви в политически план - не знаем какви компромати са ни подготвили и какви удари ще понесем. Това каза съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев в интервю за Дарик радио.



''Противооотровата са хората от протеста. Ако искаме промяна, трябва да ни подкрепят, защото сме единствените, които гледат към Европа и могат да осигурят истинска промяна. Иначе на изборите пак ще се гледаме тъпо и ще си говорим за сглобки и компромиси. Този модел на Борисов и Пеевски трябва да бъде изкорубен от България!", категоричен е Мирчев.



По думите му, Бойко Борисов и Делян Пеевски са впрегнали прокситата си “Възраждане" и ИТН в тази кампания. След като Орлин Алексиев през ИТН си е разпределял порциите в министерствата, сега партии, които няма да влязат в следващия парламент, правят кеш аут и Тошко Йорданов и ИТН хвърлят фекалии върху вентилатора.



За трагедията с шестимата загинали



“Този случай с шестимата загинали в хижа “Петрохан" и на Околчица е огромна трагедия и тежък удар за обществото ни. Но трябва да оставим институциите да си свършат работата - дължим го на жертвите и на обществото", каза Мирчев. И добави, че още от първите дни не станало ясно, че и ДАНС, и прокуратурата, и МВР с нейната ГДБОП, но особено ДАНС, са длъжници, защото с години нищо не са предприели, което да предотврати трагедията. И са мълчали, преди от ПП-ДБ да извадят информацията, например за съвместните учения на неправителствената организация на Ивайло Калушев с МВР. А на въпрос на депутата Йордан Иванов в парламента дали ДАНС е вербувала за свои агенти хора от групата на Калушев, и.д. шефът на ДАНС Деньо Денев каза, че не може в открито заседание да отговори, което според Мирчев значи “да", но на последвалото закрито заседание Денев е мълчал. “Засекретихме заседанието, но в почивката шефът на ДАНС изчезна. Наша сътрудничка го намери и снима в коридорите на ДПС-Ново начало заедно с депутата от ГЕРБ Христо Терзийски (бивш МВР министър). След като се върна в зала, на въпрос дали ДАНС е разработвала някого от групата, той каза - няма какво да ви кажа."



В парламентарната комисия по контрол над службите пък на два пъти бе отхвърлено предложението на ПП-ДБ за разсекретяване на всички данни по случая, включително за години назад.



“Вчера четох част от показанията в деловодството на НС. Това са много малка част - няма ги например трафичните данни. Около хижа Петрохан има клетка на мобилните оператори, те са с обхват 6-12 км. На това място има не повече от няколко десетки телефона в рамките на този обхват. Много е лесно да се установи кой кога е бил там. За да се извлече тази информация, са нужни 5 минути, а колко дни и седмици минаха от тогава. Затова искахме пълната информация - разсекретяване на всичко, за да знаят хората. Ние нямаме от какво да се притесняваме, а обществото трябва да знае. А колко още подобни групи може да има в България със сходна дейност", каза Ивайло Мирчев.



Той отхвърли обвиненията на депутата от ДПС-Ново начало и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, че Бойко Рашков като вътрешен министър е въоръжил с 16 оръжия хората на Калушев.



“Човекът в ОД на МВР-Монтана, който е разписал разрешителните за оръжие, е уволнен по времето на Рашков, защото е дал такова оръжие на престъпник. После го възстановяват, а министър Демерджиев го праща в Хасково, но след това Калин Стоянов го връща в Монтана. Стоянов трябва да отговори защо този шеф е дал разрешителните. Този случай трябва да бъде разплетен докрай", призова съпредседателят на “Да, България".



Мирчев смята, че бившият екоминистър Борислав Сандов сам трябва да си носи отговорността, ако има нещо нередно, за споразумението, което е подписал с “Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев. Но сподели, че винаги се е дразнел, когато някоя организация е с претенциозно име като това на т.нар. национална агенция. И че министерство, когато сключва подобен меморандум, трябва да бъде много внимателно, особено когато НПО-то е учредено едва няколко месеца преди това.



Мирчев отхвърли обвиненията, че НАКЗТ е регистрирана по времето, когато правосъден министър е Надежда Йорданова. “Ковид влезе у нас по времето на Бойко Борисов - да сте ме чували да казвам, че той е свързан с пандемията? Това, че организацията е регистрирана по време на Надежда Йорданова, какво общо има тя с тази регистрация, това е станало в Агенцията по вписванията, регистрирана е от съдия по вписванията", каза Мирчев.



“От човешка гледна точка, не мога да възприема как един родител си оставя детето само с мъже в хижа, а и в Мексико. Това нормално ли е? Но като политик не ми е работа да коментирам детайли от разследавено, искам институциите да си свършат работата. Не бива да се правят каквито и да било контрастни коментари, включително за това дали става дума за секта и дали става дума за педофилия, преди институциите да си свършат работата", призова съпредседателят на “Да, България".



Той напомни за друг случай с брутална политическа употреба отпреди 3 години. “Помните ли афеарата “Нексо", когато президентът Радев трябваше да даде третия мандат на “Демократична България"? Сега “Нексо" съди България за 3 милиарда долара. Това струваше третия мандат тогава, трябваше да се окажем някакви полупрестъпници. Тези неща се раждат от такива, като този, който се е настанил в стола на главния прокурор. Сарафов не е главен прокурор. Надявам се следващия министър на правосъдието да посочи нов", каза Ивайло Мирчев.



Очакванията към служебния кабинет



“Притеснявам се, че към служебното правителство са отправени изключително големи очаквания", каза партийният лидер и обяви, че на консултациите при президента Илияна Йотова представителите на ПП-ДБ да отишли с 5 приоритета. Първият е служебният премиер да не е свързан с Пеевски, а сред петимата съгласили се да бъдат посочени такъв единствено е бил Андрей Гюров. Вторият е служебният кабинет да отстрани всички областни управители, за да има честни избори - защото сегашните са свързани корупционния модел “Борисов-Пеевски" и с купуването на гласове. Трето, силен вътрешен министър, който да има куража да смени всички шефове на областни дирекции на МВР, защото полицията е осигурявала чадър над купувачите на гласове, а в полицейски коли дори са били пренасяни пачки за купуване на избиратели. Тук е и очакването за нов главен секретар на МВР. Четвърто, министри на земеделието, на регионалното развитие и на финансите, които да спрат кранчето, чрез което Пеевски контролира финансирането на общини с цел контролиране на вота. Пето, спиране на огромните кражби в здравеопазването.



“На консултациите не останах с впечатление за единомислие между Румен Радев и Илияна Йотова. Тя си имаше добре подредени приоритети, които за моя изненада бяха в синхрон с нашите", каза Ивайло Мирчев. И добави, че президентът е можела да избере Димитър Главчев за премиер, който е щял да бъде доста по-лесен вариант за нея, но не го е направила. “Виждам желание в президентството да има свободни и честни избори. Надявам се Гюров да запази тази си независимост, без значение откъде може да идва натиск върху него", каза съпредседателят на “Да, България".



За първата среща на Съвета за мир



“Премиерът в оставка Росен Желязков каза, че България ще участва на 19-и февруари на първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Тези хора са готови да търгуват националното ни достойнство, за да може на Пеевски да му бъдат свалени санкциите от Великобритания и САЩ", каза Ивайло Мирчев.



И отново напомни за повратливата позиция на българските управляващи, които първо чрез външния министър Георг Георгиев казаха, че сме с Европа, после Пеевски публично даде указания да се присъединим към Хартата на Тръмп и Росен Желязков бе спешно изстрелян в Давос, после Желязков каза, че документът ще се ратифицира от парламента, но Борисов успокои колегите си от Европейската народна партия, че няма да го ратифицираме. Мирчев припомни още, че този документ няма официална публикация в България, а от публикуваната от други страни става ясно, че начело на тази наподобяваща НПО организация пожизнено стои Доналд Тръмп не като президент, а в лично качество, и сам решава кого да кани в нея и кой да е наследникът му. В същото време България застава между беларуския диктатор Лукашенко и отиващият си от власт след изборите през април в Унгария Орбан и е единствената членка на еврозоната, която се включва в т.нар. Съвет за мир. Премиерът в оставка Желязков пък на два пъти пропусна парламентарен контрол, за да отговори на демократичната опозиция на въпроси за присъединяването на България към Съвета.



“Аз искам да попитам, какъв мъж е Росен Желязков да бяга от Народното събрание да отговаря на тези въпроси?! А после да излиза и казва - не, ние не сме го ратифицирали, но ще ходим на срещата във Вашингтон. После защо ще има Европа на две скорости. Защото се правим на селски тарикат. Не можем да търпим на Бойко Борисов простотиите повече! Няма да му махнат на Пеевски санкциите по Магнитски. Призовавам Желязков да излезе като мъж и да каже - този ми нареди да подпиша, сега ме карат да ходим на 19-и. Докога ще търпим това в тази страна?!", каза Ивайло Мирчев.



Той призова служебното правителство, или редовното в следващия парламент, да поиска от САЩ и Великобритания информация за корупционните практики, заради които са наложени санкциите по Магнитски на Пеевски, за да могат те да бъдат разследвани у нас.