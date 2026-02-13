ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:33Коментари (0)1137
©
Миналата година групата от Петрохан е участвала нееднократно в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения в Монтана. Това разкри съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев в изявление от кулоарите на Народното събрание.

“Много хора се чудят защо вътрешният министър Митов и главният секретар Рашков продължават да се крият по случая Петрохан. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025-а година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон. През септември 2025-а година полицията в Монтана дори е използвала един от дроновете на тази организация за извършване на полицейски действия", сподели Мирчев. 

Политическият лидер добави, че както полицията, така и ДАНС е работила доста тясно с групата в Петрохан и е внедрила свои вербувани хора там.

“Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Рашков изисква информация от МВР - Монтана затова дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото", подчерта Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов заяви, че именно затова ПП-ДБ вече е внесла проект на решение за разсекретяване и публично представяне на всички преписки и доклади на МВР, ДАНС и прокуратурата по случая “Петрохан", както и информация дали са използвани СРС-та в хижата, или спрямо някой от живущите там.

“Искаме тази информация да бъде разсекретена и представена в Народното събрание, така че всички да имат достъп до нея. Вчера мнозинството в две комисии отказа изобщо да разгледа това решение. Мнозинството потулва тази информация, защото има какво да крие. Ние нямаме какво да крием и затова искаме тази информация да стане публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем детайли", категоричен бе Божанов. 

Политическият лидер допълни, че трябва да се установи защо МВР не ни докладва за сигнала през 2022-а година, както и какво е направено по този сигнал от Калин Стоянов, тогава в ГДБОП.

“Всичко това трябва да бъде оповестено на българските граждани и да бъде изнесено от службите, вместо да се хвърлят политически обвинения. Това е нашето искане и ще продължаваме да настояваме, защото ако е можело институциите да предотвратят тези самоубийства и убийство на дете, то е трябвало да го направят", заключи Божанов.


Още по темата: общо новини по темата: 167
13.02.2026 Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Народното събрание
13.02.2026 Министър: В това частно училище се е плащало децата да не ходят на училище
13.02.2026 Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
13.02.2026 Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управление в Годеч?
13.02.2026 Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група
12.02.2026 Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Н...
11:18 / 13.02.2026
Истинска зима по високите части на Родопите
10:43 / 13.02.2026
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който ...
11:13 / 13.02.2026
Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управлени...
10:31 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Три трупа са открити в хижа
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: