Минусови температури днес
Над планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но постепенно облачността ще се увеличава и вплътява. До края на деня на места в Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд, по най-високите части - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. В следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 33 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: новолуние.
