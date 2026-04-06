Шестият ден на април започва с ясно и слънчево време. Към 6.00 часа днес най-студено е на връх Мусала - минус 7 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 6 градуса

- Пловдив 6 градуса

- Варна 9 градуса

- Бургас 8 градуса

- Русе 9 градуса

- Стара Загора 5 градуса

- Благоевград 5 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-съществени над планинските райони. Само на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 20°.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата и високата облачност. Само на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.