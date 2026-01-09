Минус 19 градуса са регистрирани тази сутрин у нас, в Пловдив най-топло

© Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 19 градуса (връх Мусала). Същевременно най-топло е в Пловдив и Хасково - 1 градус по Целзий, където единствено температурата не е отрицателна.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 8 градуса



- Пловдив 1 градус



- Варна минус 3 градуса



- Бургас минус 2 градуса



- Русе минус 4 градуса



- Стара Загора минус 4 градуса



- Благоевград минус 7 градуса