|Минус 19 градуса са регистрирани тази сутрин у нас, в Пловдив най-топло
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 8 градуса
- Пловдив 1 градус
- Варна минус 3 градуса
- Бургас минус 2 градуса
- Русе минус 4 градуса
- Стара Загора минус 4 градуса
- Благоевград минус 7 градуса
