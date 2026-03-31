Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предлага да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов - фактически изпълняващ функциите на главен прокурор на Република България, за допуснати дисциплинарни нарушения.
Предложението е отправено до прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС). В него се настоява да бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – освобождаване от длъжност, съобразено с тежестта на нарушенията.
Според министъра дисциплинарната отговорност на Борислав Сарафов за извършените действия и бездействия в качеството му на фактически и.ф. главен прокурор не може да бъде изключена с довод за незаконния характер на заемане на длъжността.
"През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи Прокуратурата на Република България, които създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея", се посочва в предложението. В него са изложени пет групи релевантни обстоятелства.
Случаят с Европейската прокуратура
Една от групите се базира на официална комуникация между българската прокуратура и Европейската прокуратура по случая с временно отстранения европейски прокурор от България Теодора Георгиева.
От публикация на прокуратурата и медийна информация става ясно, че Борислав Сарафов е твърдял на среща с европейски прокурори, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от Георгиева подкупи, въпреки че разследването, в рамките на което са събрани тези доказателства, е започнало едва след срещата.
Впоследствие наблюдаващият прокурор по това разследване е отправил писмено твърдение до европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, че са събрани достатъчно доказателства за корупция. Въпреки това не са предприети действия за наказателно преследване, каквито са били задължителни при подобна констатация. Посочва се още, че Борислав Сарафов не е осъществил необходимия надзор за законност върху действията на наблюдаващия прокурор.
Искания за отводи и намеса в разпределението
Две от останалите групи обстоятелства се отнасят до смесване на публичната функция с личен интерес и до използване на институционалния авторитет на прокуратурата за цели, несъвместими с длъжността.
Като примери се посочват случаи, в които Борислав Сарафов е поискал отвод на съдия от Софийски градски съд, който трябва да се произнесе по жалба срещу отказ на "ad hoc прокурора“ Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали, известни като "ЕвротоЛийкс“.
Отделно се посочва и искане до председателя и заместник-председателя на Върховния касационен съд, както и до ПК на ВСС, при определянето на следващ "ad hoc прокурор“ да бъдат изключени повече от 500 съдии – всички членове на Съюза на съдиите в България.
В предложението се подчертава, че тези искания, макар да засягат лично Сарафов като потенциално обект на проверка или разследване, са направени в институционалното му качество, с което се ангажира цялата прокуратура.
Изказването по случая "Петрохан"
Друга група обстоятелства е свързана с публично изявление на Борислав Сарафов по случая "Петрохан“. Според мотивите той е направил непремерено изказване в начален етап на разследването, когато версиите все още се изясняват.
"От изявлението, което дава конкретни оценки на отделни факти, свързани с разследването, е налице реален риск от въздействие върху вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор и разследващите органи", се посочва в предложението.
Позицията срещу ВКС
Петата група обстоятелства е свързана с официална позиция на прокуратурата в отговор на публикация на интернет страницата на Върховния касационен съд (ВКС), според която правомощията на и.ф. главен прокурор са прекратени по силата на закона.
В позицията се съдържат остри оценки към ръководството на ВКС, включително твърдения за "опит за постигане на нелегитимни цели“, "манипулиране на общественото мнение“ и преследване на "политически цели“.
Според министъра чрез тази позиция Борислав Сарафов е формулирал крайни твърдения, които засягат независимостта, доброто име и авторитета на ВКС и нарушават установената институционална етика.
В заключение министър Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор представляват сериозни дисциплинарни нарушения. Той настоява пред прокурорската колегия на ВСС за спешно образуване на дисциплинарно производство и налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – освобождаване от длъжност.
