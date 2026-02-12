ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министърът на образованието: Училище "Космос" трябва да бъде санкционирано
"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. То се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата. През изминалата 2024/2025 година детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември и декември, половината от октомври и ноември, и целия януари детето не е ходило на училище", съобщи Вълчев.
Като цяло се констатира, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование, посочи министърът в оставка. Той допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано. Вълчев обясни още, че МОН няма правомощията, които има при държавните и общински училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация.
Вълчев каза още, че за да бъде вписано като частно училище в регистъра, то е показало нужния педагогически състав, след което обаче той е бил подменен – останали са само 6 от първоначалния списък. 50% от заемащите длъжността учител не са учители – нямат учителска квалификация, допълни министърът в оставка. Той уточни, че това не е незаконосъобразно, но в държавните и общински училища са длъжни, ако има човек с педагогическа квалификация, да вземат него, преди някой друг.
Вълчев посочи, че не може да каже дали има и други ученици, които са съпричастни към групата на Ивайло Калушев. Причината – МОН не може да контролира извънкласните дейности, лагери и школи, а само частните училища и детски градини.
Министърът в оставка беше категоричен, че не е осъществяван контрол от страна на РУО - София област. И допълни, че вероятно причината е, че училището не е класифицирано като по-рисково. Проверка е била предвидена за тази учебна година, каза още Вълчев пред NOVA.
